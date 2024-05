Daværende kronprins Salman bin Abdulaziz Al Saud overtok tronen som 79-åring da halvbroren Abdullah døde i 2015.

Alt den gang ble det reist spørsmål ved den nye kongens helse. Ifølge ubekreftede meldinger led han av gryende demens, hadde hatt minst ett slag og var delvis lammet.

To år senere fjernet han nevøen Muhammed bin Nayef fra arverekken og utpekte i stedet sønnen Mohammed bin Salman til kronprins.

Den 31 år gamle kronprinsen var fra før forsvarsminister og ble i tillegg utnevnt til visestatsminister.

Ingen har siden vært i tvil om hvem som sitter med den reelle makten i Saudi-Arabia, der Mohammed bin Salman i dag også innehar posten som statsminister.

Gikk til krig

Alt i 2015 gjorde den unge kronprinsen seg bemerket internasjonalt da han som forsvarsminister gikk til krig mot Houthi-militsen i nabolandet Jemen.

En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia har med støtte fra land som Saudi-Arabia og Storbritannia siden gjennomført over 25.000 flyangrep mot mål i Jemen.

FN anslo alt for to år siden at krigen hadde kostet minst 377.000 liv, de fleste som følge av sult fordi krigen gjorde det vanskelig å bringe inn nok nødhjelp.

Amnesty International og Human Rights Watch har konkludert med at Saudi-Arabia har begått krigsforbrytelser i Jemen og har i årevis også dokumentert omfattende menneskerettsbrudd i kronprinsens eget land.

Beordret drap

Kronprinsen selv anklages av amerikansk etterretning for å ha beordret drapet på Jamal Khashoggi, journalisten og regimekritikeren som i 2018 ble lokket inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul der en dødsskvadron drepte og parterte ham.

Khashoggi hadde også amerikansk statsborgerskap, og president Joe Biden lovet etter drapet å gjøre Saudi-Arabia til en pariastat.

– De skal få betale prisen, sa Biden.

Knapt fire år senere var dette tilsynelatende glemt da den amerikanske presidenten besøkte Saudi-Arabia der han ble ønsket velkommen av Mohammed bin Salman.

Samtalene under det besøket dreide seg først og fremst om olje, ikke om menneskerettigheter.

Ny generasjon

Når Mohammed bin Salman overtar som konge etter sin far, vil han være den første i sin generasjon til å innta tronen i et land der over halvparten av befolkningen er under 25 år gamle.

Kong Salman og forgjengerne har alle vært sønner av landets grunnlegger og første monark Ibn Saud. Med Mohammed bin Salman er det barnebarnas tur.

Kongedømmet han overtar har drøyt 36 millioner innbyggere, over 40 prosent av dem innvandrere som utgjør en stor del av arbeidsstokken i landet.

Saudi-Arabia har også en av verdens største oljeforekomster og er dermed en sentral aktør i verdensøkonomien.

Reformer

Kong Salman har slått fast at det er helt uaktuelt å innføre demokrati i Saudi-Arabia, noe heller ikke kronprinsen har tatt til orde for.

Den aldrende kongen har også anklaget «fiender av landet» for å ha diktet opp begrepet wahabisme, den strengt fundamentalistiske retningen innen sunniislam som i praksis er statsreligion og som har inspirert grupper som al-Qaida.

Kronprinsen har på sin side innført forsiktige sosiale reformer og har blant annet åpnet for å la kvinner kjøre bil, bevege seg utendørs uten mannlig ledsager og gå på kino, konserter og idrettsarrangementer sammen med menn.

Sportsvasking

Han har også satset store beløp på det kritikere kaller « sportsvasking » ved å kjøpe opp fotballklubber og golfturneringer og gjøre Saudi-Arabia til vertsland for en rekke store idrettsarrangement. I 2034 ventes det også at landet blir arrangør av fotball-VM.

Dette er ifølge kritikerne en bevisst strategi for å fjerne det internasjonale søkelyset fra et autoritært regime som kaster menneskerettsforkjempere og kritikere av kongefamilien i fengsel, og som i verste fall henretter dem ved halshogging på offentlig sted.

Inn i varmen

Til tross for regimets brutalitet er Mohammed bin Salman nå likevel tatt inn i varmen internasjonalt, både av USA og andre land.

I fjor lyktes Kina med å få Saudi-Arabia til å inngå en historisk avtale om å gjenopprette de diplomatiske forbindelsene med erkerivalen Iran.

Kronprinsen har også besøkt land som Frankrike og Japan, og han har tatt imot en rekke lands ledere i Riyadh de siste årene, blant dem Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Viktig brikke

En normalisering i forholdet mellom Riyadh og Jerusalem regnes i dag som en viktig brikke i arbeidet med å få i stand en fredsavtale mellom Israel og Palestina, noe utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sterkt har understreket.

Eide har de siste månedene samarbeidet tett med Saudi-Arabias utenriksminister Faisal bin Farhan i et forsøk på å gjenopplive fredsprosessen, og i slutten av april inviterte de to til møte i Riyadh om dette.

– Det nærmeste vi kommer en helhetlig fredsplan er den arabiske land nå jobber med. Det er viktig at vi støtter opp om dette. Det er rett og slett bedre med én plan enn ingen plan, sa Eide til NTB etter møtet.