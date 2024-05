Bakgrunnen for pågripelsen av general Vadim Sjamarin er ikke kjent, og pågripelsen er heller ikke bekreftet fra offisielt hold.

Tirsdag ble det kjent at den tidligere lederen for en av Russlands avdelinger i Ukraina, Ivan Popov, var pågrepet, anklaget for «svindel i stor skala».

Mandag ble Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu byttet ut med økonomen Andrej Belousov, og viseforsvarsminister Jurij Sadovenko ble erstattet med økonomen Oleg Savaljev.