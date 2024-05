– Dessverre er antall døde ved Epitsentr steget til 11 personer, skriver Oleh Synjehubov på Telegram.

Byggvarehuset i den østukrainske storbyen ble bombet i et russisk angrep lørdag. Lørdag kveld opplyste Synjehubov at 6 mennesker var drept, og at ytterligere 40 var såret og 16 savnet.

Angrepet utløste en stor brann, og videoer fra stedet viste en svart søyle med røyk som steg opp fra butikken.

– Tilsynelatende var angrepet mot et kjøpesenter der det var mange mennesker, dette er ren terror, sa ordfører Ihor Terehov kort tid etter angrepet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som besøkte Kharkiv dagen før, fordømte luftangrepet mot et åpenbart sivilt mål midt på lyse dagen.

Kharkiv er Ukrainas nest største by og angripes jevnlig av russiske raketter. Russland innledet en bakkeoffensiv i fylket med samme navn 10. mai. Ukrainske myndigheter hevdet fredag at de hadde klart å stanse de russiske styrkens framgang.