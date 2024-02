Ifølge politiet kom lasten med kokain fra Sør-Amerika, og operasjonen var et samarbeid med britisk og amerikansk politi.

Politiet tror ikke at den hurtiggående båten var alene om smuglingen, men at den i så fall må ha fått bistand i form av drivstoff og andre forsyninger på ferden over Atlanterhavet.

De fire mennene som er pågrepet er hjemmehørende i Romania, Spania, Moldova og Marokko.