Jarmysj skriver på X/Twitter at Ljudmila Navalnaja fikk tre timer på seg til å godta en hemmelig begravelse uten en offentlig avskjed med den døde regimekritikeren. Hvis ikke, truet etterforskerne med at han vil bli gravlagt i straffekolonien der han satt fengslet da han døde.

Navalnaja avviste ultimatumet og krever at loven følges, sier Jarmysj.

– Hun nektet å forhandle med dem, ettersom de ikke har myndighet til å bestemme når eller hvordan sønnen hennes skal gravlegges. Hun insiterer på at myndigheten tillater en gravferd i tråd med vanlig praksis, skriver Jarmysj.

I meldingen påpeker hun også at loven sier liket skal frigis innen to dager etter at dødsårsaken er fastsatt og at denne fristen går ut lørdag, i henhold til dokumentene Navalnyjs mor har signert.

Torsdag fortalte Navalnaja at hun hadde fått se liket av sønnen, og at myndighetene la press på henne for å godta en hemmelig begravelse.

– Det er jeg imot. Jeg vil at dere som hadde Aleksej kjær, at alle som opplever hans død som en personlig tragedie, skal få muligheten til å ta farvel med ham, sa hun i en video lagt ut på Youtube.