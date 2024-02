– Væpnede personer angrep en moské i Natiaboani på søndag rundt klokka 5, og flere titalls ble drept, sier en sikkerhetskilde til nyhetsbyrået.

En lokal innbygger forteller at alle de drepte var muslimer, og at de fleste av dem var menn. Angrepet skjedde samme dag som et angrep mot en katolsk kirke nord i landet, der minst 15 sivile ble drept.