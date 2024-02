Rundt 20 europeiske ledere møttes i den franske hovedstaden for å diskutere krigen, som nå går inn i sitt tredje år.

– Dette møtet bekreftet hvor sterkt samholdet er og at viljen til å støtte Ukraina fortsatt er stor, sier statsministeren til NTB etter møtet.

Han mener at samlingen sender et sterkt signal, ikke bare til de allierte i Ukraina, men også til Russland. – Vi legger stor vekt på samarbeid og koordinering med partnere og allierte. Det er en viktig forutsetning for å finne gode og effektive måter å fortsatt støtte Ukraina på, legger Støre til.

Videre finansiering og forsyning av både raketter og ammunisjon til Ukraina var blant temaene som ble diskutert under møtet.

– Vi er overbevist om at sikkerheten og stabiliteten i Europa er avhengig av at Russland blir nedkjempet, sa Frankrikes president Emmanuel Macron.