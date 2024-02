Fire dager etter dødsfallet er det fortsatt høyst uklart hva som har skjedd med levningene.

De 60.000 har henvendt seg til den nasjonale etterforskningskomiteen etter en oppfordring fra menneskerettsorganisasjonen OVD-Info, skriver avisa Novaja Gazeta.

Ifølge en tidligere Navalnyj-medarbeider skal liket av Navalnyj gjennomgå «en eller annen form for kjemisk undersøkelse» i 14 dager.

Kjørt rundt?

En ambulansesjåfør forteller til Novaja Gazeta at liket etter hvert ble transportert til distriktssykehuset i regionhovedstaden Salekhard, etter først å ha blitt tatt med til et likhus i byen Labytnangi.

Ifølge sjåføren var dette uvanlig – ettersom døde fanger vanligvis fraktes direkte til lokalene til det rettsmedisinske instituttet.

Navalnyj sonet en lengre fengselsstraff i en russisk straffekoloni. Det russiske fengselsvesenet opplyste om dødsfallet fredag.

– Putin er ansvarlig

Navalnyjs tilhengere og enken Julia Navalnaja hevder regimekritikeren ble drept med nervegiften novitsjok på ordre fra president Vladimir Putin.

– Putin drepte ham fordi han ikke kunne knekke ham, sa Navalnaja i en video lagt ut på Navalnyjs Youtube-kanal mandag.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov avviser påstandene fra Navalnaja og betegner dem som ubegrunnede og forkastelige.

Peskov sier også at han avstår fra å kommentere påstandene om at Putin står bak et drap på Navalnyj, ettersom Navalnaja nettopp har mistet mannen sin.