– Doktor Mohammad Abu Salmiya ble arrestert sammen med flere andre overleger, sier Khalid Abu Samra, en avdelingssjef ved sykehuset.

Shifa-direktør Salmiya beskrev sykehuset som et stort fengsel og en massegrav da israelske styrker tok seg inn i det for rundt en uke siden.

Israel har i flere uker oppfordret til evakuering av sykehuset og har koordinert prosessen etter at israelske styrker tok kontroll over sykehuset der de hevder Hamas har en skjult kommandosentral. Hamas har hele tiden avvist dette.

Det er anslått at over 250 pasienter og helsearbeidere er igjen på Shifa-sykehuset. Rundt 400 fordrevne søker fortsatt tilflukt ved sykehuset, ifølge en talsperson for helsedepartementet i den krigsherjede enklaven.