I rettspapirene hevder kvinnen, som er skuespiller og modell, at Rose forgrep seg seksuelt på henne i 1989, at hun ikke samtykket og at hun følte seg overmannet.

Rose, som er vokalist i hardrock-bandet Guns N' Roses, kjent for låter som «Sweet Child o' Mine», «Paradise City» og «Welcome to the Jungle»», har foreløpig ikke kommentert saken.

Hendelsen skal ha skjedd på et hotellrom i New York etter at de to møttes på en nattklubb. Det sivile søksmålet ble levert inn 22. november og krever at Rose, hvis egentlige navn er William Bruce Rose, må stilles for en juryrettssak.

– Rose brukte sin kjendisstatus, makt og rolle i musikkindustrien til å manipulere, kontrollere og voldelig angripe kvinnen, heter det i søksmålet.

Kvinnens advokater sier søksmålet ikke er foreldet i henhold til New Yorks «Adult Survivors Act», en lov som tillater påståtte ofre for seksuelle overgrep å reise sivile søksmål etter foreldelsesfristen.

Ifølge magasinet Rolling Stone har Rose blitt anklaget for seksuelle overgrep og vold i hjemmet flere ganger tidligere, noe det også blir referert til i rettspapirene.