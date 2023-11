Andrew Tate, hans bror Tristan og to rumenske kvinner ble i juni tiltalt for menneskesmugling, voldtekt og for å ha dannet et kriminelt forbund med hensikt å utnytte kvinner seksuelt. Alle har avvist anklagene.

Den britisk-amerikanske 36-åringen ble først plassert i husarrest, men en rumensk domstol besluttet i august å løslate ham fra husarresten og la ham bevege seg fritt i hovedstaden Bucuresti.

En dommer har nå besluttet å oppheve ytterligere restriksjoner på bevegelsesfriheten. I praksis betyr det at Tate-brødrene kan bevege seg fritt innen Romanas grenser, uttaler representanter for dem.