Svenske havnearbeidere streiker i solidaritet med Tesla-ansatte, som krever at den amerikanske bilgiganten skal inngå tariffavtale med sine ansatte.

Leder Marie Nilsson i fagforeningen IF Metall sier at de ser tegn på at Tesla flyr inn arbeidere fra andre land for å motvirke streiken.

– Vi har aldri opplevd noe som dette før. Vi har ikke sett noe lignende i Sverige siden 1937, og dette har tvunget oss til å utvide streiken, sier Nilsson.

Ifølge Nilsson har ingen Tesla-biler blitt losset i havn i Sverige siden streiken begynte.

Hun legger til at de er forberedt på å kjempe så lenge det trengs.

– Svenske arbeidere har ikke råd til å tape denne kampen, sier Torbjørn Johansson i svenske LO.

Neste planlagte opptrapping av streiken er 24. november.