Dette utgjør den sjette gruppa med gisler som Hamas slipper fri fra Gaza siden våpenhvilen med Israel begynte i forrige uke. Israel ventes å løslate 30 palestinske fanger senere i dag.

De to gislene som allerede er sluppet fri, er to russiske kvinner, som ifølge Hamas frigis som en takk til Russlands president Vladimir Putin for hans anstrengelser og syn på krigen.

De andre ti skal ifølge avisen Haaretz være fem tenåringer og fem kvinner.

Våpenhvilen utløper i utgangspunktet i løpet av dagen, men det har kommet signaler om at den kan bli forlenget. Forhandlinger om en forlengelse til og med søndag pågår, ifølge flere medier i Qatar.

Hamas tok rundt 240 gisler i angrepet mot Israel 7. oktober. Av disse anslås rundt 150 fortsatt å være i fangenskap. 19 thailandske gisler ble sluppet fri som et resultat av en separat avtale.

Anslagsvis 40 gisler ble tatt av Islamsk jihad og andre grupper som opererer i Gaza, noe som kan vise seg å bli en utfordring i fortsatte forhandlinger, ettersom de i utgangspunktet foregår mellom Hamas og Israel.