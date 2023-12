Kvinnen i 30-årene er dømt av Attunda tingrett i Sollentuna like nord for Stockholm. Dommen var på ett år og ni måneder.

Hun ble dømt for blant annet grove brudd på taushetsplikten og grovt datainnbrudd.

Blant annet skal kvinnen ha latt den kriminelle personen surfe fritt på hennes egen jobb-PC, skriver SVT.

Hun tipset også forbryteren om at politiet var i ferd med å sette i gang avlytting. Det medførte at politiets etterforskningstiltak ikke ga resultater fordi gjengmedlemmene visste at de ble avlyttet i den gitte perioden.

– Dette er en kriminalitet som undergraver og truer systemet, har aktor Per Nichols tidligere uttalt.