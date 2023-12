Kunngjøringen kommer etter at Grundberg har hatt møter med representanter for både den saudiarabiskstøttede regjeringen og de iranskstøttede Houthi-opprørerne.

Blant grepene partene har forpliktet seg til er å betale statsansattes lønn, åpne ruter til den beleirede byen Taez, og gjenoppta oljeeksport.

Målet er at dette skal bringe Jemen nærmere en slutt på den ni år lange borgerkrigen som har krevd hundretusener av menneskeliv og ført til en av verdens største humanitære kriser.

Grundberg sier i en uttalelse at han «ønsker velkommen partenes forpliktelse til et antall grep som vil innføre en nasjonal våpenhvile (...) og begynne forberedelser for gjenopptakelsen av inkluderende politiske prosesser.»