Generalsekretær Hector Daer i hovedorganisasjonen CGT sier streiken 24. januar er en protest mot et dekret og en omfattende lovpakke Milei har kunngjort.

Markedsliberale Milei kom til makten 10. desember. Han har startet prosessen med å oppfylle valgløftet om å kutte offentlige utgifter og røske opp i økonomien, som smuldrer opp mens prisveksten er på 160 prosent.

Presidenten vil fjerne eller endre over 350 reguleringer i et land der folk er vant til at regjeringen griper inn i markedet med hard hånd.