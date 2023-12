Bystyret i Bern støtter ideen, men må fortsatt overvinne skepsisen i byrådet. I tillegg må det en nasjonal lovendring til før man kan tillate salg av kokain til ikke-medisinsk bruk.

Narkotikapolitikken er i utvikling mange steder i verden. Den amerikanske delstaten Oregon avkriminaliserte for to år siden besittelse av små mengder kokain for heller å legge vekt på behandling.

I flere europeiske land – blant annet Spania, Italia og Portugal – får man ikke lenger fengselsstraff for besittelse av narkotika, inkludert kokain.

Likevel er det ingen som har gått så langt som det som nå foreslås i Bern.

Sveits revurdere sin holdning til kokain etter at enkelte politikere og eksperter har kritisert totalforbud og sagt at de er ineffektive.

Forslaget om legalisering – som fortsatt er på et tidlig stadium – kommer i kjølvannet av forsøk som nå pågår med lovlig salg av cannabis.

– Krigen mot narkotika har mislyktes, og vi må se på nye ideer. Kontroll og legalisering kan virke bedre enn undertrykking, sier Eva Chen fra partiet Alternative venstre, som var med på å legge fram forslaget i bystyret.

Det velstående alpelandet er blant landene i Europa med høyest andel kokainbruk, ifølge spor av ulovlig narkotika og beslektet stoffer som måles i avløpsvannet.

Zürich, Basel og Genève er alle på topp-ti-listen av europeiske byer.