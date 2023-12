De ukrainske granatene slo ned i et kjøpesenter og et boligområde i sentrum av Belgorod, rundt tre mil fra grensa til Ukraina, i løpet av lørdag.

Guvernør Vjatsjeslav Gladkov sier det også er flere mennesker som er såret.

Tidligere lørdag opplyste Russlands forsvarsdepartement at 13 ukrainske raketter var skutt ned over Belgorod, og at en person var død og fire såret.