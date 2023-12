Pågripelsen skjedde etter en langvarig FBI-etterforskning, etter det nyhetsbyrået kjenner til.

Den tidligere karrierediplomaten ble pågrepet fredag, og det er ventet at flere detaljer om saken blir kjent når han fremstilles for retten mandag, sier to ikke navngitte kilder til AP:

En av dem sier justisdepartementet mistenker 73-åringen for å ha jobbet for å fremme den cubanske regjeringens interesser. Personer som jobber på vegne av utenlandske regjeringer eller virksomheter i USA er lovpålagt å registrere seg hos departementet.

Departementet, som de siste årene har trappet opp innsatsen mot ulovlig lobbyisme på vegne av utenlandske interesser, har foreløpig ikke kommentert saken. Eksdiplomatens kone har ikke ønsket å snakke med AP.