Det har den siste tiden vært en bølge av voldshendelser på den okkuperte Vestbredden, parallelt med krigen mellom Hamas og Israel på Gazastripen.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier at USA vil nekte innreise for enhver som har «undergravet fred, sikkerhet eller stabilitet» på Vestbredden, eller som gjør noe for å «utilbørlig begrense siviles tilgang til kritisk viktige tjenester og grunnleggende nødvendighetsvarer».

Siden Israel okkuperte Vestbredden i 1967, har antall israelske bosettere i det palestinske området vokst til over en halv million. Bosetningene er ulovlige i henhold til folkeretten.