Bai Lowe ble dømt for forbrytelser mot menneskeheten, drap og drapsforsøk for sin rolle som sjåfør for dødsskvadronen kjent som Junglers.

Dommen mot Lowe er resultat av en rettssak som menneskerettighetsgrupper og familiemedlemmer har sagt kun er begynnelsen på kampen for rettferdighet for ofrene for Jammehs regime i Gambia.

Lowe, som har avvist straffskyld, ristet på hodet da dommen mot ham ble lest opp i en domstol i den nordtyske byen Celle torsdag.

Tidligere diktator Yahya Jammeh brukte Junglers-skvadronen til å utføre ulovlige drapsordre med sikte på å skremme den gambiske befolkningen og undertrykke opposisjon, ifølge påtalemyndigheten.

Forbrytelsene inkluderer drapet på AFP-journalisten Detda Hydara, som ble skutt og drept i bilen sin i utkanten av Gambias hovedstad Banjul 16. desember 2004.

Lowe ble funnet skyldig i å ha vært sjåfør for drapsmennene og for å ha stoppet Hydaras bil på drapsnatten.