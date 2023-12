Da den månedlange offisielle valgkampen ble sparket i gang 19. november med fyrverkeri og kjempestore valgarrangementer, var det hele 26 kandidater. Blant dem er president Felix Tshisekedi som søker gjenvalg.

Siden den gang har fire trukket seg og erklært sin støtte til Moise Katumbi, en rik forretningsmann som tidligere har vært guvernør i Katanga-provinsen. Tidligere statsminister Augsutin Matata Ponyo er blant dem som har meldt seg ut av kampen til fordel for nettopp Katumbi.

Advokaten og den tidligere folkevalgte representanten Delly Sesanga fra Envol-paritet har også kunngjort at han støtter Katumbi. Han viser til at ordningen med kun én valgomgang tvinger opposisjonen til å samle seg om en felles kandidat.

– Jeg har kommet til at den økende nasjonale følelsen av samhold bør føre til at vi stiller oss bak samme kandidat, og det er Moise Katumbi. Vi har ikke noe valg når det ikke blir en andre valgomgang. Opposisjonen risikerer å gå i den fella å spre seg over et stort antall kandidater. Vi må forene oss, sa Sesanga søndag.

Fra tilhenger til kritiker

Advokaten støttet Tshisekedi under valgkampen i 2018, men er siden den gang blitt en skarp kritiker av presidenten som han hevder bryter alle løfter og ikke viser evne til å få orden i landet. Tshisekedi kom til makten da Joseph Kabila etter sterkt internasjonalt press ga seg etter 18 år som landets leder.

Selv om flere kandidater har trukket seg og pekt på Katumbi, er det flere markante skikkelser som fortsatt deltar i valgkampen. Det gjelder først og fremst Martin Fayulu, en tidligere oljetopp som støttet Tshisekedi i 2018, men også lege og fredsprisvinner Denis Mukwege.

Sammen med Katumbi og Sesanga forsøkte de før starten på valgkampen å samle seg bak en felles kandidat. Det lyktes ikke da, men nå har to av disse fremtredende personene meldte at de støtter Katumbi i valget 20. desember.

Kamper i øst

Væpnede kamper øst i Kongo kaster skygger over valgkampen. Konflikten mellom M23-opprørere og regjeringslojale militser har forsterket seg ytterligere i den østlige provinsen Nord-Kivu siden starten av oktober, spesielt nord for provinshovedstaden Goma.

FN sier at volden og uroen i øst har ført til at 6,9 millioner mennesker er fordrevet i Kongo, det høyeste tallet som er registrert. Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) sier at mange av menneskene som har blitt tvunget på flukt, har blitt værende innenfor Kongos grenser og nå desperat trenger hjelp til å få dekket grunnleggende behov.

President Felix Tshisekedi langet ut mot nabolandet Rwanda da han åpnet valgkampen på Martyr-arenaen i Kinshasa. Han beskyldte president Paul Kageme for å destabilisere Kongo og sa at styrker fra Rwanda støtter M23-opprørerne, en påstand Kagame avviser.

Den tutsi-ledede opprørsgruppen M23 har tatt kontroll over store områder øst i Kongo etter at de innledet en offensiv for to år siden. Flere vestlige land, inkludert USA og Frankrike, har fastslått at M23 støttes av Rwanda.

Øst-Kongo har i flere tiår vært herjet av ulike militser, en etterlevning fra regionale kriger i på 1990- og 2000-tallet. Over 120 grupper kjemper om makt, landressurser og verdifulle mineraler. Toppen ble nådd i 2021 da opprørsgruppen M23 ble aktive igjen etter stort sett å ha holdt seg i ro i et tiår.

Tidligere Zaire

Kongo er et enormt stort land som dekker 2,34 millioner kvadratkilometer, rundt halvparten av det kontinentale Europa. Landet er det nest største i Afrika i utstrekning og fjerde størst i folketall med sine anslagsavis hundre millioner innbyggere.

Rundt 250 etniske grupper utgjør befolkningen, og landet har hundrevis av ulike språk. Fransk er offisielt språk, men lingala og swahili blir også offisielt godkjent.

Kongo er rikt på mineraler, edelsteiner, gull, diamanter, kopper og kobolt, men tiår med krig og vanstyre har gjort at lite av landets verdier har funnet veien ned til vanlige folk. Ifølge Verdensbanken overlever to tredeler av befolkningen på et beløp tilsvarende 2,15 dollar dagen.

Kongo har en turbulent forhistorie med kupp i 1965 og 1997, og to drepte ledere: Patrice Lumumba i 1961 og Laurent-Desire Kabila i 2001. Valg er ofte ensbetydende med politisk vold, og innsettelsen av Tshisekedi i 2018 var den første i kongolesiske historie som gikk fredelig for seg. Selv om valgresultatet var høyst omstridt.