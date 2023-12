– De dreper og sårer ved å bombe. De sulter ut, tørster ut og fryser i hjel mennesker. Verdens helseorganisasjon sa nylig at flere mennesker nå kan dø av sykdom, matmangel, tørste og hypotermi enn fra bombing, sier Gilbert til Al Jazeera.

Gilbert har tidligere jobbet på sykehus på Gazastripen.

– Jeg snakket tidligere med mine kolleger på al-Aqsa-sykehuset. Det har til vanlig 198 sengeposter. De har over 650 pasienter. Det er ikke plass til å behandle dem. Legene og legestudentene gjør en heroisk innsats med å prøve å håndtere denne enorme strømmen med pasienter som ankommer, sier Gilbert.

Gilbert har bakgrunn som mangeårig aktivist i Palestinakomiteen og medlem i partiet Rødt.

Israel har sagt at hensikten med krigen er å utrydde Hamas, som siden 2007 har kontrollert Gazastripen. Hamas gjennomførte 7. oktober et storangrep på Israel der rundt 1200 mennesker ble drept. Rundt 240 personer ble bortført til Gazastripen. Hamas har i ettertid sagt at islamistbevegelsen vil gjenta 7. oktober gang på gang til Israel ikke lenger finnes.