Politiet sier de også har ransaket mannens kontor, og at de planlegger å ta ut en formell siktelse for drapsforsøk i løpet av de nærmeste dagene.

Politiet har så langt vært tilbakeholden med detaljer om den pågrepne mannen, men har opplyst at han er 67 år gammel og kjøpte kniven på nettet. De har ikke ønsket å gå ut med hva mannen jobber med, men sørkoreansk presse melder at 67-åringen jobber med eiendom.

Lee Jae-myung møtte pressen på byggeplassen til en ny flyplass utenfor storbyen Busan da han ble angrepet tirsdag.

Mens 59-åringen ble vist området og ble fulgt av journalister og andre, gikk gjerningsmannen bort til ham og ba om autograf, før han stakk ham i halsen med kniv.

Angriperen ble raskt overmannet av Lees partifeller, før politiet pågrep ham. Lee slapp fra angrepet uten livstruende skader.

59-åringen leder Det demokratiske partiet og var partiets kandidat i presidentvalget i mars 2022. I de siste meningsmålingene er han pekt ut som en av favorittene for neste presidentvalg i 2027.

Lee har i lengre tid hatt en etterforskning for korrupsjon hengende over seg. Han har nektet for å ha gjort noe galt og sagt at president Yoon Suk-yeols regjering fører en politisk vendetta mot ham.