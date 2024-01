– Disse landene har gjennomført et massivt angrep på jemenittisk territorium. Jeg snakker ikke om noe angrep mot en gruppe i landet, men et angrep mot landets befolkning som helhet. Det ble brukt fly, krigsskip og ubåter, sa Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia i et hastemøte i FNs sikkerhetsråd natt til lørdag norsk tid.

Det var Russland som innkalte til møtet.

USA og Storbritannia gjennomførte natt til fredag et omfattende angrep mot Houthi-bevegelsen i Jemen. Fem personer ble drept og ytterligere seks ble såret i angrepet, ifølge en talsmann for den militære grenen av den iranskstøttede bevegelsen.

Ifølge USA og Storbritannia var målet med militæraksjonen å forhindre nye angrep mot sivil skipstrafikk i Rødehavet.

Houthienes angrep har ført til at en rekke av verdens største rederier tar omveien rundt Afrika i stedet for å seile gjennom Rødehavet og Suezkanalen.

Houthi-bevegelsen begrunner skipsangrepene med Israels krigføring på Gazastripen og har også sendt droner og raketter mot Israel.

Amerikanske og britiske interesser er nå «legitime mål», erklærte opprørerne etter angrepene natt til fredag.

Lutfattige Jemen var fra 2015 til 2022 rammet av en brutal krig mellom de Iran-støttede Houthiene og Jemens internasjonalt anerkjente myndigheter, som ble støttet av Saudi-Arabia og andre land i regionen.