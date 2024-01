En kombinasjon av dialog og opprustning – det er oppskriften som opposisjonens presidentkandidat Hou Yu-ih mener må til for å unngå krig med Kina.

Han tilhører Kuomintang (KMT) – Nasjonalistpartiet – som i 1949 tapte borgerkrigen mot kommunistene og etablerte sitt eget styre i Taipei på Taiwan.

Hou har lovet velgerne å avskrekke Kina med et sterkt forsvar, slik også regjeringspartiet DPP vil. Men i motsetning til DPP ønsker han mer sivilt samarbeid med Kina, både kulturelt og sosialt.

Taiwan må ha en dialog med Kina for å dempe risikoen for krig, mener han.

Ønsker status quo

Om budskapet er nok til å gi ham seieren i lørdagens valg, er høyst usikkert. Meningsmålinger tyder på at flere ønsker den mer konfronterende kandidaten Lai Ching-te – også kjent som William Lai. Han tilhører regjeringspartiet DPP og er i dag Taiwans visepresident.

Kina regner Taiwan som kinesisk territorium og har truet med å bruke militær makt hvis taiwanske myndigheter skulle erklære formell uavhengighet.

Derfor er heller ikke formell løsrivelse og uavhengighet det største temaet under valgkampen. Meningsmålinger viser at folk flest, og særlig de unge, vil ha det som i dag, og at fred er viktigere enn juridisk selvstendighet.

De siste ukene har Kina vist militære muskler ved å sende krigsskip og jagerfly til Taiwanstredet nærmest hver eneste dag. Samtidig har myndighetene i Beijing svartmalt regjeringspartiets presidentkandidat Lai Ching-te, også kjent som William Lai.

Han er ifølge Kina en sta separatist, som truer freden i regionen hvis han vinner valget. Det har levnet lite tvil om at Kina håper på seier for opposisjonens kandidat.

– Kina bør passe seg selv

Regjeringen i Taipei har innstendig bedt Kina om ikke å blande seg inn i valget, heller ikke med det de mener er spredning av falsk informasjon i sosiale medier.

– Taiwans kommende valg får internasjonal oppmerksomhet, og Kinas stadige innblanding stjeler fokuset. Ærlig talt, Kina bør slutte å blande seg inn i andre lands valg og holde sine egne, skriver Taiwans utenriksminister Joseph Wu på X/Twitter.

Regjeringen anklager også Taiwans egen opposisjon for å være altfor vennlig innstilt til Kina. Opposisjonen advarer på sin side om at krigen kommer til å rykke nærmere hvis DPP og Lai vinner valget.

– Hvis Lai Ching-te vinner, tror dere at situasjonen i Taiwanstredet blir bedre enn den er nå? spurte opposisjonens visepresidentkandidat Jaw Shau-kong torsdag.

Også en tredje kandidat er med i kampen om presidentvervet, Ko Wen-je fra partiet Taiwans folkeparti, men han levnes få sjanser til å vinne.

Vil ha mer kontroll

Et drømmescenario for Kina vil være å få politisk og økonomisk innflytelse over Taiwan med fredelige midler.

Utviklingen i Hongkong, som ble tilbakeført fra den britiske kolonimakten til Kina i 1997, har imidlertid med all tydelighet vist at Beijing er villig til å bruke kraftig press for å få sterkere innflytelse over det som tidligere fungerte som et vestligorientert demokrati. Avtalen var at Hongkong skulle beholde sitt styresett i minst 50 år, men en nasjonal sikkerhetslov og endrede valglover har sørget for at Hongkong-kineserne i realiteten har mistet sitt selvstyre.

Men i motsetning til Hongkong har Kina ingen formell innflytelse på de demokratisk valgte myndighetene i Taiwan.

– Kina trenger å kunne styre og kontrollere situasjonen på Taiwan, og vi gjør det på flere vis, ikke bare ett vis, sier Wu Xinbo, professor ved Fudan-universitetet i Shanghai, til nyhetsbyrået Reuters.

Han understreker at Kina også kan bruke økonomisk press mot øya – blant annet ved å skrote en handelsavtale som ble inngått i 2010.

– Behov for «gjenforening»

Da Kinas president Xi Jinping besøkte USA i høst, skal han ha bedyret overfor Biden at Kina ikke planlegger noen invasjon. Likevel har han i to nylige taler gjentatt at det er behov for en «gjenforening» mellom Kina og Taiwan.

Taiwan har fungert som et eget land siden kommunistene vant borgerkrigen på det kinesiske fastlandet i 1949, og Taiwan har også et eget forsvar med sterk amerikansk militærstøtte i ryggen. President Joe Biden har lovet å forsvare Taiwan mot en eventuell kinesisk invasjon.

Skulle Kina velge å bruke militærmakt mot Taiwan, vil det få store geopolitiske og økonomiske konsekvenser. Ikke bare kan det innebære en militær konfrontasjon mellom verdens to største makter. Det kan også føre til en blokkering av viktige skipsleier og store forstyrrelser i leveransen av høyteknologiske komponenter, som Taiwan er storeksportør av.