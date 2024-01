Den 73 år gamle tidligere generalen gikk av som president 3. september 2015, mens det pågikk omfattende demonstrasjoner mot korrupsjon i regjeringen han ledet. Han ble pågrepet og fengslet samme dag.

I 2022 falt dommen i den første av to korrupsjonssaker mot ham. Perez ble dømt til 16 års fengsel for å ha stått bak omfattende tollsvindel som president. Den andre dommen – for å ha mottatt bestikkelser falt i september i fjor og lød på åtte års fengsel. Han ble også dømt til å betale bøter tilsvarende rundt 400.000 kroner.

Perez måtte stille med kausjon tilsvarende drøyt 12 millioner kroner for å bli løslatt. To eiendommer som tilhører familien er stilt som sikkerhet for beløpet, opplyser advokaten.