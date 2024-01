Ifølge Haaretz bekrefter den israelske hæren (IDF) at Hizbollah har avfyrt raketter mot en IDF-base nær den israelske grensen. De legger til at stridsvogner svarer med ild.

Den libanesiske militsgruppen varslet tidligere tirsdag kveld hevn etter drapet på Arouri og at angrepet, som de mener Israel står bak, «ikke ville gå ubesvart og ustraffet».

Al-Arouri regnes som en av grunnleggerne av Qassam-brigadene, som er Hamas' militære fløy. Han ble drept i at angrep mot et Hamas-kontor i den libanesiske hovedstaden Beirut tirsdag. I tillegg ble ytterligere to Hamas-topper drept.

Israel har selv ikke kommentert angrepet direkte, men en rådgiver for statsminister Benjamin Netanyahu sa tirsdag at Israel ikke påtar seg ansvaret.