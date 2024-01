I Sachsen – en av tre delstater i øst som holder valg i september – har AfD en oppslutning på 37 prosent. Det er fire prosent foran konservative CDU, som var jevnstore med ytre høyre-partiet for en måned siden. Sosialdemokratene i SPD, partiet til statsminister Olaf Scholz, ligger på beskjedne 3 prosent, under sperregrensen på 5.

AfD leder også på målingene i Thüringen og Brandenburg, de andre to delstatene som har valg til høsten.

Partiet opplyser også at de for tiden har 40.131 medlemmer, mot 29.296 ved utgangen av 2022. Det er en økning på 37 prosent på et år.

– Må vurdere forbud

Mens mange kritikere sammenligner AfD med nazistpartiet som kom til makten på 1930-tallet, sier AfD at de er et demokratisk parti som gjenspeiler bekymringen til en befolkning som er lei av dagens tilstand i tysk politikk.

Tysklands sikkerhetstjeneste BfV regner AfD som et mulig høyreekstremistisk parti. En av SPDs to partiledere, Saskia Esken, sier et forbud fortsatt er en mulighet.

– Det er og skal være vanskelig å forby et parti, men jeg mener vi må fortsette å vurdere det. Det er viktig at vi snakker om et mulig forbud og velgerne får en vekker, sier hun.

– Vil øke solidariteten

Hennes partifelle og minister for det østlige Tyskland, Carsten Schneider, advarer og sier et forbud vil virke mot sin hensikt.

– Hvis vi forbyr et parti vi ikke liker, men som konsekvent ligger foran på målingene, vil det bare øke solidariteten for dem. Selv fra folk som ikke stemmer eller sympatiserer med AfD. Skadevirkningene vil bli svært store, sier han i et intervju med avisen Süddeutsche Zeitung.

Han legger til at det er vanskelig å håndheve et forbud og at han tror de juridiske sjansene for å lykkes med et forbud er svært små.