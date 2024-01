Boris Akunin (67) er en av Russlands mest kjente og populære spenningsforfattere. Bøkene hans var av de mest solgte i landet fram til myndighetene begynte å kritisere ham for det de mente var anti-russiske holdninger.

Fredag erklærte det russiske justisdepartementet Akunin, som i dag bor i Berlin, for å være utenlandsk agent. Merkelappen brukes på aktører som beskyldes for å ta imot utenlandsk støtte og utøve uakseptabel politisk aktivitet.

Boris Akunin er et kunstnernavn, forfatteren heter egentlig Grigoij Tsjkhartisjvili. Han har helt siden russiske styrker invaderte Ukraina for snart to år siden, uttalt sin motstand mot krigen.