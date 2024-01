Boligeiendommer står for rundt to tredeler av de tapte verdiene – som tilsvarer 66 milliarder kroner, anslår Karen Clark & Co (KCC). De forklarer det med at de fleste nærings- og industribygg i de berørte byene tåler jordskjelv bedre fordi det hovedsakelig er snakk om stålkonstruksjoner.

Skjelvet rammet Noto-halvøya rundt 30 mil nordvest for Tokyo på ettermiddagen 1. januar. Hus ble jevnet med jorden, flere lokalsamfunn ble isolert, og skjelvet utløste en tsunami.

Fram til lørdag var 98 personer bekreftet omkommet. Det tallet er ventet å stige ettersom 211 personer fortsatt er savnet i Ishikawa-regionen, opplyser myndighetene.