Blant de mest kjente abdikasjonene i moderne tid er kong Edvard VIII av Storbritannia. Han sjokkerte en hel verden da han abdiserte etter kun ett år som konge i 1936.

Han frasa seg tronen for å kunne gifte seg med sin utkårede, den amerikanske kvinnen Wallis Simpson.

Edvards kjærlighetsforhold forårsaket en stor konstitusjonell krise. Både den britiske regjeringen og den engelske kirke, som Edvard var øverste leder av, var sterkt imot forholdet fordi hun var en skilt kvinne.

I en oppsiktsvekkende radiotale kunngjorde Edvard abdikasjonen med begrunnelse i at han fant det umulig å være konge «uten hjelp og støtte fra kvinnen jeg elsker».

Hans yngre bror prins Albert måtte dermed uforberedt ta over som konge, og tok navnet George VI. Det førte igjen til at kong Georges datter Elizabeth i sin tur ble dronning.

Pave Benedict: pave emeritus

Tyske pave Benedict utløste et sjokk da han i 2013 kunngjorde sin abdikasjon. Han ble den første paven på rundt 600 år til å gå av og fikk den sjeldne tittelen pave emeritus i årene etter abdikasjonen.

Sviktende helse var årsaken til at han ikke lenger følte seg i stand til å utføre vervet som den katolske kirkes øverste leder.

Han ble erstattet av den nåværende pave Frans. Benedikt bodde i Vatikanet i de gjenværende årene av sitt liv, og han døde 31. desember 2022, 95 år gammel.

Kong Juan Carlos: et spektakulært fall

Det spanske monarkiet fikk seg en knekk under tidligere kong Juan Carlos l, som gikk av som 76-åring i 2014 etter en serie avsløringer om hans utsvevende kjærlighetsliv og personlige økonomi.

Han ble landets konge etter dødsfallet til diktatoren Francisco Franco i 1975. Kong Juan Carlos ble et symbol på en samlet nasjon og ble respektert for sin rolle i å bidra til Spanias overgang fra diktatur til demokrati.

Men de personlige skandalene toppet seg da han ble fotografert ved en død elefant på jakt i Botswana midt i en krevende finanskrise i Spania. Kongens popularitet hos det spanske folket falt dramatisk.

Han overlot tronen til sin sønn Felipe og flyttet senere til De forente arabiske emirater der han fortsatt bor. Han er i dag 85 år.

Keiser Akihito: en historisk avgang

Keiser Akihito av Japan tok over tronen da hans far Hirohito døde i 1989. Farens regjerte i hele 62 år og ble dermed en av de lengesittende monarkene i verdenshistorien.

Akihito var et folkekjær og populær keiser fram til han ga fra seg tronen 30. april 2019. Akihito bidro til å gjenopprette Japans internasjonale rykte etter andre verdenskrig. Han begrunnet abdikasjonen med at han ikke lenger følte seg i stand til å gjøre jobben som landets keiser.

Sønnen Naruhito er i dag keiser av Japan, den 126. i rekken.

Kambodsjas kong Sihanouk: abdiserte to ganger

Kambodsjas konge Norodom Sihanouk holdt landet samlet gjennom seks turbulente tiår. Han abdiserte faktisk hele to ganger.

Han ble først konge i 1941, men abdiserte til fordel for sin far i 1955 for å stille til valg og bli statsminister.

Så døde faren fem år senere, og han ble nok en gang landets konge. Han satt i tillegg som president fra 1975 til 1976 mens han var konge for andre gang.

I 2004 abdiserte han for andre gang på grunn av kreftsykdom. Han flyttet siden til Beijing hvor han døde i 2012, 89 år gammel.