Talsperson Ilana Stein opplyser videre at Israel ikke avslutter forsøket på å nedkjempe Hamas, å få returnert alle gislene og å sørge for at Gazastripen «ikke lenger skal utgjøre en trussel».

– Det blir ingen våpenhvile. Tidligere har det vært pauser av humanitære grunner. Den avtalen ble brutt av Hamar, sier Stein.

Tidligere denne uka meldte nettstedet Axios at Israel skal ha gitt Hamas et forslag om å stoppe kamphandlingene på Gazastripen i opptil to måneder mot at Hamas løslater alle de gjenværende gislene.

Forslaget har blitt lagt fram via egyptiske og qatarske meklere, sier to ikke navngitte israelske tjenestepersoner ifølge nettstedet.

110 av de over 240 menneskene som ble tatt til fange 7. oktober, ble løslatt i en fangeutveksling i slutten av november i fjor. Likevel er det fortsatt rundt 132 gisler som ikke er gjort rede for.