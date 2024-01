Tidligere denne måneden anklaget Taiwan Kina for å true sikkerheten i luftfarten og drive psykologisk krigføring med ballongene.

At Kina kan bruke slike ballonger til spionasje, ble et tema etter at USA i februar i fjor skjøt ned det de sa var en kinesisk overvåkingsballong. Kina hevdet det dreide seg om en sivil ballong som var kommet ut av kurs.

Alle de seks ballongene søndag krysset midtlinjen i Taiwan-stredet, som tidligere har vært ansett som en uoffisiell sjøgrense mellom Kina og Taiwan. Kina anerkjenner ikke denne grensa, og kinesiske fly og nå ballonger krysser den jevnlig.