– De regjerte verden i 500 år, sier Lavrov og legger til at USA i løpet av denne perioden ikke har hatt noen konkurrenter bortsett fra Sovjetunionen.

USA ble dog etablert som stat i 1776, altså for knapt 250 år siden. Det er derfor uklart om Lavrov viser til USA eller Vesten som helhet.

Han spesifiserte heller ikke hvilke land som er på vei til å ta over for USA, men bemerket at Russlands forhold til Kina aldri har vært bedre.

På pressekonferansen sa Lavrov også at USA og andre vestlige land ikke har vist noen interesse for å få slutt på krigen i Ukraina.

– De har ikke villet høre på våre bekymringer, sier utenriksministeren, som også gjentok Russlands standpunkt om at Ukraina må droppe planene om å bli med i Nato.