Kongen har selv jobbet for å «slanke» monarkiet, men nå fører mer eller mindre planlagt sykefravær til at det stilles spørsmål om hvem som kan og skal utøve de kongelige pliktene.

Tidligere i uken ble det kjent at prinsesse Kate blir liggende på sykehus i 10–14 dager etter en planlagt operasjon. Først etter påske er hun ventet å gjenoppta sine offentlige oppgaver, opplyser hoffet. Samtidig har ektemann og tronarving William utsatt en del av sine opptredener for å kunne være sammen med Kate.

Kombinert med Charles' planlagte prostataoperasjon betyr det at tre av de fire fremste medlemmene av kongefamilien ikke er på jobb. Tradisjonelt er det nettopp de fire fremste kongelige som har kunnet tre inn og utøve monarkens konstitusjonelle oppgaver – så sant de har fylt 21.

Etter en lovendring i 2022 er denne funksjonen begrenset til «arbeidende medlemmer av kongefamilien». Dermed er både kongens lillebror Andrew og Williams lillebror Harry utelukket. Kongen selv har sørget for at hans to andre søsken – prinsesse Anne og prins Edward – er med på «vikarlisten».

– Prinsesse Annes ord virker profetiske ti måneder etter at hun ble spurt om kongens planer om å redusere den kongelige arbeidsstyrken, sier hoffreporter Richard Kay i Daily Mail.

– Jeg synes det er en dårlig idé, svarte kongens søster den gangen og påpekte at planen ble unnfanget da «det var litt flere folk» tilgjengelig.