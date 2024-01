Ifølge de russiske påstandene var det hovedsakelig «franske leiesoldater» i bygningen. Forsvarsdepartementet i Moskva sier over 60 ble drept. Det er ikke lagt fram bevis for påstanden, og nyhetsbyrået Reuters har ikke kunnet verifisere den.

De lokale myndighetene i Kharkiv sier to russiske raketter traff et sivilt boligområde i sentrum av byen tirsdag, og at 17 personer ble såret, to av dem alvorlig.