Ordren fra FN-domstolen kom fredag.

– Denne kjennelsen opprettholder respekten for folkeretten og behovet for Israel til å ubetinget rette seg etter landets forpliktelser i tråd med Folkemordkonvensjonen, sier Moussa Faki Mahamat i et innlegg i sosiale medier.

Det er AU-medlemmet Sør-Afrika som har brakt saken inn for ICJ. Landet beskylder Israel for å bryte Folkemordkonvensjonen fra 1948 i sin krigføring på Gazastripen. Konvensjonen kom på plass i kjølvannet av andre verdenskrig og holocaust.

Domstolen kom ikke med noen avgjørelse om denne beskyldningen, men ga ordren som et første tiltak mens den vurderer saken ytterligere – en prosess som kan ta årevis.