– For hver eske med medisiner som leveres til gislene, skal det sendes 1000 esker med medisiner til sivile palestinere, sier Moussa Abu Marzouk onsdag.

I et innlegg på X/Twitter, sier han at Den internasjonale Røde Kors-komiteen skal levere alle medisinene, også de som skal til gislene til sykehus i den krigsherjede enklaven.

Avtalen om medisinsk hjelp er fremforhandlet av Frankrike og Qatar. Den inkluderer også nye leveranser av mat og humanitær hjelp til Gaza.

Abu Marzouk sier israelske myndigheter ikke vil få mulighet til å inspisere forsendelsene. Han sier også at Hamas krevde at Qatar skal stå for medisinene, ikke Frankrike, fordi sistnevnte støtter Israel.

Avtalen er den første mellom partene i krigen siden en ukelang våpenhvile og fange- og gisselutveksling i november. Hamas og andre militante grupper antas å fortsatt holde på omtrent halvparten av de rundt 250 gislene som ble tatt i angrepet på Israel 7. oktober i fjor.