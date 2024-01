– Et israelsk rakettangrep rettet mot en fireetasjers bygning tok livet av fem mennesker, og ødela hele bygningen der Iran-lojale ledere møttes, sier Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) i en uttalelse.

Eksilgruppen er basert i Storbritannia og henter informasjon fra et nettverk av kilder i Syria.

Ifølge SOHR er distriktet der angrepet inntraff kjent for å være hjem til medlemmer av Irans revolusjonsgarde og proiranske palestinske grupperinger.

Boligbygg

– Angrepene var rettet mot høytstående medlemmer av disse gruppene, sier SOHR-direktør Rami Abdulrahman.

En kilde i den regionale alliansen som støtter Syria sier til Reuters at et medlem av Irans revolusjonsgarde ble drept.

Samtidig sier en kilde i en Iran-støttet gruppe i Midtøsten til AP at luftangrepet jevnet bygningen med jorden, og at ti personer ble enten drept eller såret.

Tidligere meldte statlige syriske medier at et israelsk luftangrep hadde truffet et boligbygg i Syrias hovedstad Damaskus.

– Et angrep traff en boligbygning i Mazzeh-distriktet i Damaskus, et resultat av israelsk aggresjon, meldte det statlige nyhetsbyrået Sana.

Andre lokale medier i Syria melder om at det ble hørt eksplosjoner i hovedstaden lørdag.

Hundrevis av angrep

I desember ble en iransk general drept i et israelsk droneangrep i Syria, meldte iranske medier og SOHR. Angrepet fant sted omtrent 10 kilometer sør for Damaskus.

Israel har utført hundrevis av luftangrep mot Syria siden borgerkrigen brøt ut der i 2011, primært rettet mot Iran-støttede libanesiske Hizbollah-styrker og den syriske hærens stillinger.

Israel kommenterer sjelden enkeltangrep i Syria.

Mazzeh-distriktet huser også FNs hovedkontor i Syria, ambassader og restauranter.