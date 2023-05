Lyden av kampfly, luftvern og skuddsalver runget mandag fortsatt i Sudans hovedstad Khartoum, til tross for våpenhvilen som ble inngått mellom regjeringshæren og deres tidligere allierte i RSF-militsen for en uke siden. Kampene har nå pågått i over to uker, og dette bildet er fra 22. april.