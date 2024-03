– Vi hørte lyden av sirener og eksplosjoner som fant sted i nærheten av oss. Vi hadde ikke tid til å søke komme oss til et tilfluktsrom, fortalte Mitsotakis til pressen i forbindelse med besøket.

Ifølge Zelenskyj førte angrepet både til drepte og sårede, men det er ikke kjent hvor mange det er snakk om.

Under Mitsotakis' besøk lovet han at Hellas vil fortsette å stå ved Ukrainas side framover. De to besøkte også en boligbygning som ble utsatt for et russisk droneangrep lørdag, der 12 personer ble drept, inkludert fem barn.