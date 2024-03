– Forsvaret fra vestlige partnere har en effekt, sa luftforsvarets talsmann Jurij Ihnat i Kyiv til av avisen Ukrainska Pravda søndag.

Ifølge ukrainerne har flere russiske Su-34 og Su-35 jagerfly blitt skutt ned øst i Ukraina den siste tiden. Det russiske militæret har ikke bekreftet tap av flyene.

For få dager siden sa Ukraina at deres styrker hadde skutt ned et russisk A-50 rekognoseringsfly. Også i januar rapporterte Kyiv at de hadde tatt ut et av de verdifulle og sjeldne flyene som brukes til å overvåke luftrommet og utføre angrep.

Til tross for utplasseringen av luftvernsystemer i frontlinjen, er Ukraina opptatt av at det mangler ytterligere systemer for å beskytte de store byene.

Nylig ble minst ti mennesker drept i et russisk luftangrep mot den sørukrainske havnebyen Odesa, ifølge myndighetene.