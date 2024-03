Igjen er verdens største korallrev rammet av såkalt massebleking. Det opplyste australske myndigheter fredag.

– Klimaendringene er den største trusselen mot korallrev verden over. Great Barrier Reef er intet unntak, sier miljøminister Tanya Plibersek i en uttalelse.

Hvis ikke temperaturene synker og blekingen avtar raskt, kan koraller dø. Undersøkelser pågår for å få oversikt over skadene så langt. Men det er allerede påvist store skader på en del av revet som er 1100 kilometer langt, ifølge The Great Barrier Reef Marine Park Authority.

Tidligere denne uken advarte amerikanske myndigheter om at korallrev over hele den sørlige halvkule står ved randen av massebleking. Dette kan bli det verste tilfellet av korallbleking noensinne, opplyste National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) til nyhetsbyrået Reuters.

Gjennomsnittstemperaturen i verdenshavene har i snart et år ligget langt over de varmeste nivåene som noen gang er registrert. Værfenomenet El Niño antas å bidra til situasjonen, i tillegg til den globale oppvarmingen.