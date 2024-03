Teixeira var tidligere ansatt i nasjonalgardens flyvåpen i Massachusetts. Han har innrømmet å ha lekket forsvarshemmeligheter og er dømt til 16 år bak murene, skriver ABC News.

22-åringen har erkjent straffskyld, og fengselsstraffen er resultatet av en avtale inngått med påtalemyndigheten.

Lekkasjen omtales som den mest omfattende sikkerhetsbrist siden 700.000 dokumenter, videoer og eposter ble delt på hjemmesiden til Wikileaks i 2010.

Teixeira ble pågrepet 13. april i fjor, mistenkt for å ha lekket graderte CIA- og Pentagon-dokumenter på nettet da han jobbet som IT-spesialist på en militærbase for U.S. Air Force National Guard (USANG), en reservestyrke knyttet til USAs luftforsvar.

Teixeira skal ha hatt tilgang til hundrevis av graderte dokumenter i februar 2022, og han begynte å dele dem i en gruppe på kommunikasjonsplattformen Discord i desember samme år. De lekkede dokumentene besto av graderte opplysninger om blant annet Ukrainas militære kapasitet mot invaderende russiske styrker.