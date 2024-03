72.760 palestinere er såret i angrepene, og det store flertallet av ofrene er ifølge myndighetene i Gaza barn og kvinner.

Det siste døgnet er 67 palestinere drept og 106 såret.

Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa ble 16 sivile palestinere drept og flere titall såret i et israelsk luftangrep mot et bolighus i Gaza by mandag, og det er uklart om disse inngår i den siste oversikten fra helsemyndighetene.