I filmen, som er regissert av greske Giorgos Lanthimos, spiller Stone karakteren Bella Baxter som blir vekket til live av en gal vitenskapsmann etter å ha begått selvmord.

Hjernen hennes er byttet ut med hjernen til et barn, og filmen følger Bellas reise mens hun blir stadig mer uavhengig og voksen. Stone har sagt at rollen er hennes favoritt til nå i karrieren.

35-åringen vant også Oscar for innsatsen i musikalen «La La Land» i 2016. Hun ble også nominert for beste kvinnelige birolle for «Birdman» i 2014, og igjen for «The Favourite» i 2018 – som også er regissert av Lanthimos.