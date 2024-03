Biden har invitert president Andrzej Duda og statsminister Donald Tusk til møter for å markere at det er 25 år siden Polen ble med i Nato, et historisk skritt for landet etter å ha brutt seg fri fra Russlands innflytelsessfære etter tiår med kommuniststyre.

Da han snakket med pressen i forkant av reisen, sa Duda at selv om samtalene skal dreie seg om feiringen, vil de først og fremst fokusere på europeisk sikkerhet framover.

Duda har nylig oppfordret Nato-medlemslandene til å øke forsvarsutgiftene til 3 prosent av BNP og begrunnet det med at Russland har satt økonomien sin i «krigsmodus». Biden-regjeringen har derimot antydet at Dudas oppfordring er altfor ambisiøs, i hvert fall for øyeblikket.

Duda og Tusk skal under besøket i Washington også snakke med amerikanske folkevalgte, og vil trolig oppfordre dem til å få gjennom en støttepakke til Ukraina, som står fastlåst i Representantenes hus.