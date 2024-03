Det var tirsdag at den britiske hæren på sitt nettsted skrev at prinsesse Kate skal gjennomføre sitt første offisielle oppdrag etter mageoperasjonen i januar under paraden «Trooping the Colour» 8. juni. Paraden er til ære for kong Charles. I kunngjøringen tirsdag opplyste hæren at prinsessen skal inspisere soldatene.

Men senere fjernet hæren opplysningene.

Nå viser det seg at myndighetene trolig hadde begått en tabbe ved å publisere Kates oppdrag. Det er nemlig vanlig at det er Kensington Palace alene som skal bekrefte detaljer knyttet til prinsessens offisielle oppdrag. I dette tilfellet hadde ikke hæren bedt om tillatelse fra kongehuset før opplysningene ble publisert, påpeker BBC , som viser til at kongeliges deltakelser pleier å bli kunngjort først nærmere tidspunktene for når arrangementene skal holdes.

Prinsesse Kate ble innlagt på sykehus i januar der hun gjennomgikk en mageoperasjon. Hun ble utskrevet etter to uker. Kensington Palace har ikke opplyst hva hun ble operert for, bortsett fra å uttale at det ikke dreide seg om kreft.

Hun er på bedringens vei, men kommer ikke til å gjenoppta sine offentlige plikter før påske, ifølge Kensington Palace.