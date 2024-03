– Myndighetene vil vurdere, etterforske og forhåpentlig finne den eller de skyldige, sier president Gitanas Nauseda etter at Leonid Volkov ble angrepet utenfor hjemmet sitt i Vilnius tirsdag. Nauseda levner liten tvil om retningen mistankene hans går i.

– Mitt budskap til Vladimir Putin er at ingen her lar seg skremme av ham, fortsetter presidenten.

Litauisk etterretning sier også at angrepet på Volkov trolig ble organisert og utført av Russland. Mannskaper fra Litauens antiterrorpoliti er blant dem som har undersøkt åstedet.

Volkov brakk en arm og ble påført blåmerker i pannen og skader i beinet etter å ha blitt angrepet med tåregass og hammer, sier den avdøde russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyjs talsperson Kira Jarmysj.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger hisset seg opp over at Volkov fra sin base i Vilnius har organisert demonstrasjoner mot Kreml og krevd at Navalnyj ble løslatt. Navalnyj døde i russisk fangenskap i februar.

Volkov selv sier på Telegram at han kom hjem fra sykehuset onsdag. Han sier han ble slått rundt 15 ganger i beinet med en hammer.